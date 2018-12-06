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ОПЕК+ может снизить добычу нефти в 2019 году на 1 млн баррелей 

Газета.Ru + ещё 222 2 часа назад
Члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на встрече в Вене согласовали необходимость снижения добычи нефти, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи по итогам заседания.
По его словам, комитет рекомендовал продлить сделку ОПЕК+ еще на полгода. %
Говоря о параметрах ограничений, министр предположил, что речь идет о 1 млн б/с «или около того». Сокращение возможно от уровня добычи нефти в сентябре-октябре 2018 года, приводит слова ар-Румхи «Интерфакс».
«Но завтра мы это будем обсуждать», — добавил он.
Нефтяные котировки уже начали реагировать на первые новости из австрийской столицы. На 22:20 мск цена барреля марки Brent на торгах в Лондоне поднялась на 0,37% до $61,91.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ — орган, который контролирует уровень выполнения сделки по снижению добычи нефти 23 участниками соглашения, включая членов картеля и Россию. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии — Александр Новак и Халед аль-Фалех.
Рекомендации мониторингового комитета 6 декабря будут обсуждаться на конференции ОПЕК, а 7 декабря — на встрече министров всех 23 стран ОПЕК+. Исход этого заседания и определит динамику цены на нефть до конца года, отмечает директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Члены картеля и страны, не входящие в ОПЕК, в конце 2016 года заключили соглашение по регулированию добычи и договорились снизить ее суммарно на 1,8 млн б/с от уровня октября 2016 года, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке нефти и избавиться от переизбытка предложения, которое «увело» нефть ниже $30 за баррель. Сделка работала и даже перевыполнялась за счет некоторых участников, включая Венесуэлу и Ливию, которые снизили добычу более установленных квот. На фоне грозящих Ирану санкций и снижения добычи этой страной члены ОПЕК+ в июне впервые решили увеличить добычу за счет стран, которые могут это сделать, примерно на 1 млн б/с.
Ранее Reuters со ссылкой на российские источники сообщил, что Россия готова сократить добычу нефти на 140 тыс. баррелей в сутки, а другие участники сделки ОПЕК+ ждут от Москвы более радикального снижения добычи — на 250-300 тыс. б/с.
По данным Reuters, страны-экспортеры нефти обсуждают сокращение добычи для каждой страны на 3–3,5% к уровням октября без исключений для всех участников сделки. При этом в ОПЕК настаивают на суммарном снижении добычи не менее чем на 1,3 млн б/с, а Россия, по словам источников агентства, сопротивляется значительному сокращению.
Аналитики давно ориентируются на общую позицию России и Саудовской Аравии. Но укрепление связей и координация действий на нефтяном рынке Москвы и Эр-Рияда вызывает недовольство у ряда государств, входящих в ОПЕК.
Как пишет The Wall Street Journal, пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне. Некоторые источники издания даже связывали с этим решение Катара выйти из состава ОПЕК, о котором Доха заявила в начале недели.
Позиция Эр-Рияда в принципе вызывает пристальное внимание. Так, в ноябре аль-Фалех говорил о необходимости снижать добычу на 1 млн б/с, чтобы не допустить переизбытка предложения нефти на рынке.
«При прочих равных условиях — как вы знаете, ситуация постоянно меняется, это динамичный рынок, — технический анализ, с которым мы ознакомились вчера, говорит о том, что потребуется сокращение предложения с уровней октября на 1 млн баррелей. Запасы нефти растут, 25 производителей нефти не позволят этому продолжаться», — заявлял он на конференции 12 ноября.
Между тем Саудовская Аравия сейчас находится в непростом положении: с одной стороны, с учетом амбициозных планов по диверсификации экономики королевству нужна цена в $70 за баррель, с другой — на ближневосточного партнера оказывает влияние Вашингтон.
А президент США Дональд Трамп не преминул направить свое пожелание участникам ОПЕК+ посредством твиттера.
«Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны», — написал он на своей странице.
Более вероятно, что будет достигнуто соглашение о небольшом сокращении добычи — это не приведет к существенному росту котировок, что устроит США, которые получили дополнительную возможность влиять на Саудовскую Аравию через «дело Хашукджи», но, вероятно, стабилизирует цены в коридоре $60-70 за баррель, полагает Дмитрий Маринченко.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россию устраивает цена в $60 за баррель.
Эксперты БКС полагают, что по итогам заседания ОПЕК+ экспортеры вернутся к стратегии существенного сокращения нефтедобычи на следующий год в объемах 1,2-1,4 млн б/с. России, вероятно, удастся войти в сделку с пониженными уровнями квот сокращения в 150-250 тыс. б/с, основной объем сокращения в размере 400-500 тыс. б/с возьмет на себя Саудовская Аравия, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Лишь такая или близкая к ней форма пакта ОПЕК+ на 2019 год может сформировать устойчивый ценовой диапазон в нефти на уровнях 60-70$ и выше, который бы смог оказать рублю среднесрочную фундаментальную поддержку, отмечает аналитик.
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