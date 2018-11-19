Официальный курс доллара вырос до 66 рублей

Официальный курс доллара вырос на 2 копейки, евро — на 42

ЦБ установил официальные курсы валют на 20 ноября. Курс доллара повысился на 1,5 копейки, составив 66,0081 рубля (65,9931 рубля с 17 ноября). Курс евро увеличился на 41,96 копейки до 75,3218 рубля (74,9022 рубля с 17 ноября).

Российская валюта на прошлой неделе заметно укрепила свои позиции в основных валютных парах, однако в дальнейшем ждать такую динамику вряд ли стоит, считают эксперты.

Победоносное шествие российской валюты прервано, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич . По его мнению, в первую очередь, это вызвано стремлением игроков зафиксировать часть позиций после бурного движения — и сигнализирует о начале новой волны падения курса рубля.

Впрочем, на глобальном валютном рынке отмечается разворот доллара к снижению после 16-месячных максимумов, указывает эксперт.

«Это способно, в том числе, поддержать спрос на рубль, у которого и так достаточно потенциала для нового наступления. Потенциальными целями быков могут стать уровни, примерно на рубль ниже закрытия пятницы», — комментирует аналитик.

По его словам, для USD/RUB сильным уровнем поддержки выглядит отметка вблизи 65, откуда пара разворачивалась к росту в октябре. У EUR/RUB локальные минимумы располагаются вблизи 74,3, уточняет он.

«Вполне вероятно, что после пятничной паузы, рубль продолжит свой краткосрочный отскок, хотя это вовсе не меняет перспективы на дальнейшее ослабление отечественной валюты до конца года», — заключает Купцикевич.