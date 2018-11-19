Биржи Европы торгуются в плюсе

Биржи Европы в плюсе на ожиданиях согласования условий по Brexit

Основные европейские биржи в понедельник растут на ожиданиях скорого согласования условий выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,39% — до 7041,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 5050,29 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 11380,79 пункта.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая будет произнесена в понедельник, она ожидает, что на текущей неделе будут определены финальные детали будущих отношений с Евросоюзом. В воскресенье Мэй сообщила в эфире телеканала Sky News , что она планирует на этой неделе встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером , чтобы обсудить план по Brexit.

Правительство Великобритании 14 ноября после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй: ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

Кроме того, европейские рынки позитивно отреагировали на возможное улучшение американо-китайских торговых отношений. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.