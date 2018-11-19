Стоимость биткоина опустилась до минимума за год

Биткоин обновил годовой минимум

В понедельник, 19 ноября, биткоин обновил годовой минимум, подешевев до 5,3 тысячи долларов за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Bitfinex.

По данным РБК, 19 ноября биткоин падал ниже 5300 долларов — до 5290 долларов, но затем подорожал до 5334 долларов.

На прошлой неделе, 14 ноября, биткоин рухнул ниже шести тысяч долларов впервые с октября 2017 года. До этого в течение нескольких месяцев криптовалюта торговалась в районе 6400 долларов.