Стоимость биткоина опустилась до минимума за год

В понедельник, 19 ноября, биткоин обновил годовой минимум, подешевев до 5,3 тысячи долларов за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Bitfinex.
По данным РБК, 19 ноября биткоин падал ниже 5300 долларов — до 5290 долларов, но затем подорожал до 5334 долларов.
На прошлой неделе, 14 ноября, биткоин рухнул ниже шести тысяч долларов впервые с октября 2017 года. До этого в течение нескольких месяцев криптовалюта торговалась в районе 6400 долларов.
Аналитик Bloomberg Майк Макглоун заявил, что в перспективе биткоин может упасть еще на 70 процентов, до 1500 долларов за единицу. При этом аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что до конца 2018 года криптовалюта продемонстрирует рост, отмечает РБК. По его мнению, биткоин может подорожать до 15тысяч долларов.