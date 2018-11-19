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Акции Renault рухнули на 15%
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Акции Renault упали на 15% на фоне скандала с главой Renault-Nissan-Mitsubishi Гоном 

Прайм 2 часа назад
Фото: Reuters
Акции французской автомобилестроительной компании Renault подешевели почти на 15% на фоне скандала вокруг Карлоса Гона, который возглавляет компанию и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.53 мск акции Renault на французской бирже Euronext Paris снижались в цене на 12,5%, до 56,39 евро за штуку. Ранее в ходе торгов падение достигало почти 15%.
Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе. Компания также сообщила, что генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Кроме того, японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в занижении доходов.
В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.
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