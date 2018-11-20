Акции пяти техногигантов США обвалились на 20%

Apple, Котировки Facebook, Amazon Netflix и Alphabet неуклонно падали последние 6 недель.

Акции FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнская компания Google — Alphabet — неуклонно снижались в течение последних 6 недель, поскольку компании представляли разочаровывающие отчеты о доходах и смешанные прогнозы. В совокупности пять крупнейших игроков технологического сектора потеряли почти $1 трлн, скатившись со своих 52-недельных максимумов.

Facebook, в частности, сильно пострадал во время этого раунда продаж, упав до нового минимума за год после того, как появилась информация о том, что социальная сеть была задействована в оказании влияния на иностранных пользователей на выборах в 2016 году.

Акции Amazon продолжают падать с тех пор, как 25 октября компания опубликовала прогноз на четвертый квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков и инвесторов. Акции Apple упали после того, как WSJ сообщила, что компания сократила заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max. Акции Netflix и Alphabet, тем временем, продолжают падать вместе с остальными участниками FAANG.

Акции технологического сектора дешевеют с октября, когда Nasdaq Composite опустился на 9,2%, что было самым серьезным падением с ноября 2008 года. Уолл-стрит оценивает падение на медвежьем рынке на 20% и более с 52-недельного максимума.