Ещё
Акции пяти техногигантов США обвалились
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.61
$
65.84
75.12
75.40
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
76.00
Индексы и котировки Brent
66.37
+0.14 Золото
1224.83
+0.12 РТС
1133.43
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1465
+0.0047
06.11
1.1418
19.11
14.11
09.11

Акции пяти техногигантов США обвалились на 20% 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Котировки Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet неуклонно падали последние 6 недель.
Акции FAANG — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и материнская компания Google — Alphabet — неуклонно снижались в течение последних 6 недель, поскольку компании представляли разочаровывающие отчеты о доходах и смешанные прогнозы. В совокупности пять крупнейших игроков технологического сектора потеряли почти $1 трлн, скатившись со своих 52-недельных максимумов.
Facebook, в частности, сильно пострадал во время этого раунда продаж, упав до нового минимума за год после того, как появилась информация о том, что социальная сеть была задействована в оказании влияния на иностранных пользователей на выборах в 2016 году.
Акции Amazon продолжают падать с тех пор, как 25 октября компания опубликовала прогноз на четвертый квартал, не оправдавший ожиданий аналитиков и инвесторов. Акции Apple упали после того, как WSJ сообщила, что компания сократила заказы на модели iPhone XR, XS и XS Max. Акции Netflix и Alphabet, тем временем, продолжают падать вместе с остальными участниками FAANG.
Акции технологического сектора дешевеют с октября, когда Nasdaq Composite опустился на 9,2%, что было самым серьезным падением с ноября 2008 года. Уолл-стрит оценивает падение на медвежьем рынке на 20% и более с 52-недельного максимума.
Вести Экономика: последние новости
Рубль немного снизился к бивалютной корзине при открытии торгов Карлос Гон потеряет место и в Mitsubishi Фунт стерлингов упал на новостях об отставке британского министра по вопросам Brexit
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработных россиян решили штрафовать797
Украина захотела остановить «Турецкий поток»406
В России резко подорожала гречка168
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару152
Соловьева возмутил новый налог для россиян481
Видео
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
01:54
Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице
Личный счет Статьи
03:13
Кремль ответил на заявление Польши о «Северном потоке-2»
Экономика
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
20:03
В России резко подорожала гречка
Личный счет
03:16
Полный провал: Торговые войны разрушили АТЭС
Экономика Статьи
03:41
Безработных россиян решили штрафовать
Личный счет
04:00
Соловьева возмутил новый налог для россиян
Личный счет
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение