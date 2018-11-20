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Биржи Европы снижаются
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Биржи Европы снижаются вслед за другими мировыми рынками 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские биржи во вторник снижаются на фоне пессимизма на фондовых рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,59% — до 6961,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,94%, до 4938,8 пункта, немецкий DAX — на 1,21%, до 11109,36 пункта.
Европейские трейдеры продают акции компаний вслед за своими коллегами в США и Азии.
Фондовые индексы США по итогам понедельника снизились на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора под влиянием новостей о компании Apple. СМИ ранее сообщили о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, выпущенных в сентябре. Биржи Азии также закрылись во вторник снижением индексов, достигавшим 2%. На этом фоне примерно на 3% дешевеют акции таких высокотехнологичных компаний Европы как STMicroelectronics, Infineon, AMS.
Участники торгов продолжают следить за развитием скандала вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Во вторник отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Гон подозревается в том, что за пять лет с 2010 по 2015 он скрыл почти половину суммы своих доходов — около 5 миллиардов иен (около 44 миллионов долларов). Акции Renault дешевеют в Париже на 3,5%.
"Случай Nissan обеспечил рынкам некоторую неопределенность. Этот инцидент частично затронул автомобильный сектор, но влияние пока ограниченное", — сказал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).
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