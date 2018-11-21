Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,37%, составив $54,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,36% — до $63,38 за баррель.