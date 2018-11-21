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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 14 копеек — до 66,03 рубля.
Курс евро снизился на 2 копейки и составил 75,23 рубля.
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