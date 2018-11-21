Биржи АТР закрылись разнонаправленно на неуверенности в росте мировой экономики

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 2651,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,54%, до 1386,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25971,47 пункта, корейский KOSPI — опустился на 0,29%, до 2076,55 пункта. Японский Nikkei 225 подешевел на 0,35%, до 21507,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5642,8 пункта.

Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в "зеленой зоне" на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.

"Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов. Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Daiwa SB Investments Сойчиро Мондзи (Soichiro Monji).

В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.

В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но сегодня они подорожали на 0,4%.