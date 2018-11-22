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Рубль в начале дня растёт к доллару 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 6 копеек — до 65,60 рубля.
Курс евро вырос на 6 копеек и составил 74,82 рубля.
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Московская биржа , Рынки , Евро , Доллар
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