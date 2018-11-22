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29.10
Рынок акций РФ умеренно растет в начале торгов четверга
Прайм
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга по основным индексам, свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск четверга прибавлял 0,15% — до 2361,58 пункта, индекс РТС — 0,52%, до 1133,3 пункта.
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