Рынок акций РФ умеренно растет в начале торгов четверга

Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск четверга прибавлял 0,15% — до 2361,58 пункта, индекс РТС — 0,52%, до 1133,3 пункта.