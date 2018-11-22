Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.56
$
65.84
74.81
75.09
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
75.15
Индексы и котировки Brent
62.86
+0.10 Золото
1228.70
+0.10 РТС
1135.22
+0.36
Динамика валют
EUR / USD
22.11
1.1416
–0.0023
07.11
1.1439
20.11
09.11
29.10

Рынок акций РФ умеренно растет в начале торгов четверга 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга по основным индексам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск четверга прибавлял 0,15% — до 2361,58 пункта, индекс РТС — 0,52%, до 1133,3 пункта.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на сохранении внутренней неопределенности Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне ростом, кроме "Ленты" Биржи АТР закрылись разнонаправленно на опасениях за перспективы мировой экономики
Московская биржа , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Турецкий поток» обойдет Украину367
Худший кошмар: Россию ждет провальный год602
Кудрин рассказал о рисках полной дедолларизации10
На валютном рынке намечается неожиданный исход185
Госдума решила судьбу накопительной пенсии4
Видео
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
05:16
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
Известная сеть магазинов уйдет из России
Компании Экономика
05:47
Украина захотела остановить «Турецкий поток»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение