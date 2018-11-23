В пятницу, 23 ноября, баррель нефти Brent подешевел до 61,75 доллара, обновив минимум 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным РИА Новости, нефть Brent подешевела примерно на 1,04 процента, а январские фьючерсы на нефть WTI падали на 2,49 процента — до 53,27 доллара за баррель.
РБК отмечает, что новое снижение цен на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего сохранить отношения с Саудовской Аравией. До этого шла речь о возможных санкциях против страны из-за убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи, а Трамп грозил виновным «суровым наказанием».
На прошлой неделе, 13 ноября, стоимость нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель, а 20 ноября — ниже 63 долларов. Министр энергетики Александр Новак связывал падение цен с экономическим спадом в странах-экспортерах нефти (Венесуэле, Мексике) и с неопределённостью планов по уровням добычи.