Цены на нефть упали ниже $62

В пятницу, 23 ноября, баррель нефти Brent подешевел до 61,75 доллара, обновив минимум 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным РИА Новости, нефть Brent подешевела примерно на 1,04 процента, а январские фьючерсы на нефть WTI падали на 2,49 процента — до 53,27 доллара за баррель.

РБК отмечает, что новое снижение цен на нефть произошло после заявления президента США Дональда Трампа , пообещавшего сохранить отношения с Саудовской Аравией. До этого шла речь о возможных санкциях против страны из-за убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи, а Трамп грозил виновным «суровым наказанием».