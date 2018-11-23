Эксперты предсказали падение биткоина до $3 тысяч

Курс биткоина может упасть до $3 тысяч, однако еще есть вероятность краткосрочного роста криптовалюты — такое мнение Rusbase высказал представитель сервиса Tradingview Артем Кончиц.

По его мнению, дальнейшее снижение стоимости биткоина неизбежно, однако оно может развиваться по двум сценариям.

В первом случае биткоин вырастет до $4800 или даже до $5500, после чего цена снова начнет уменьшаться. Во втором случае падение продолжится с текущих уровней. Однако в обеих ситуациях курс криптовалюты в итоге опустится до $2980-3200, отметил Кончиц.

Он добавил, что на данный момент биткоин потерял 80% от вершины (максимальная стоимость криптовалюты составила $20 042, такого курса биткоин достиг в ходе электронных торгов 17 декабря 2017 года — прим. ред.).

15 ноября биткоин рухнул до $5600, а спустя пять дней впервые с октября 2017 года опустился ниже $5 тысяч. По данным Coinmarketcap на 11:45 мск, стоимость этой криптовалюты составляет $4 305,45.