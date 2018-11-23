Биржи Европы восстанавливаются после снижения днем ранее

Основные европейские биржи растут в пятницу, восстанавливаясь после снижения днем ранее, при этом рост ограничивает сохраняющаяся неопределенность по ряду внутренних политических вопросов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35% — до 6982,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 4957,51 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 11189,99 пункта.

На европейских рынках в пятницу отмечается коррекция после падения в четверг, достигавшего 1,3%. При этом рост ограничивает сохраняющаяся неопределенность по бюджетному вопросу в Италии и перспективам выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

"В центре внимания находится предстоящий в воскресенье саммит ЕС по Brexit. Кроме этого, рынки следят за событиями и сигналами перед саммитом G20 в следующие выходные. Италия — это также фактор, который добавляет инвесторам неопределенности. Настроения в Азии были пессимистичными, и это не обеспечивает поддержку европейским рынкам", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Kepler Cheuvreux Мартина Гури (Martin Guri).

Между Италией и ЕС сохраняется напряженность по вопросу проекта итальянского бюджета на 2019 год. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, заявил в четверг, что правительство страны намерено вскоре направить в ЕК взвешенный и аргументированный ответ на критику бюджетного проекта.

В том, что касается британского вопроса, то в воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит ЕС, на котором планировалось одобрить соглашение о Brexit и политическую декларацию о взаимоотношениях ЕС и Великобритании после выхода страны из состава союза.

Инвесторы также оценивают ряд внутренних статданных. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 52,4 пункта с 53,1 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали снижение до 53 пунктов. Федеральное статистическое бюро Германии сообщило в свою очередь, что ВВП ФРГ, по окончательной оценке, в третьем квартале 2018 года снизился на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. В годовом выражении ВВП Германии вырос в третьем квартале на 1,1%. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.