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В Китае питавшаяся три недели «дошираками» студентка попала в больницу 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Китае госпитализировали девушку, три недели питавшуюся исключительно лапшой быстрого приготовления, пишет Daily Mail.
Хонд Джиа решила сесть на "диету", чтобы сэкономить деньги для большой ежегодной распродажи. По информации издания, перейдя на лапшу, студентка смогла накопить 150 долларов (чуть меньше десяти тысяч рублей. — Прим. ред.)
Однако сэкономленные средства ей пришлось потратить на лечение, которое обошлось девушке почти в 200 долларов.
Точная причина ухудшения самочувствия студентки не называется. Пострадавшая уверена, что проблемы со здоровьем были спровоцированы некачественным питанием.
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