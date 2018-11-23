Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.09
$
65.97
75.16
75.05
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.50
76.00
Индексы и котировки Brent
59.19
+0.07 Золото
1222.85
–0.04 РТС
1113.52
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1330
–0.0030
08.11
1.1361
21.11
11.11
30.10

Рублю пообещали светлое будущее 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Курс рубля в обозримом будущем останется стабильным, несмотря на падение цен на нефть, следует из аналитического отчета компании «Финам» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
«Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль — обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным», — пишут аналитики.
По их мнению, поддержанию стабильности рубля способствуют сразу несколько факторов. Среди них переоцененность американских активов (от которых начинают избавляться инвесторы), надежда рынка на перемирие между США и Китаем в торговой войне, устойчивый курс юаня, который вернет веру в валюты развивающихся стран.
Однако авторы видят и риски падения курса рубля до конца года. Главные из них связаны с эскалацией конфликта между Пекином и Вашингтоном, а также с дальнейшим падением цен на нефть.
Аналитики предсказывают укрепление рубля до отметки в 64 рубля за доллар или чуть больше в течение ближайших недель.
Последние новости
Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию Цена на нефть пробила психологическую отметку Кремль ответил на публикации о «даче Путина»
Комментарии1
Lenta.ru , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян вводят новый налог762
Черная пятница ударила по нефти139
Словакия выступила против «Северного потока — 2»4
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют96
Россияне игнорируют «Черную пятницу»4
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Компании
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение