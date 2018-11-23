Рублю пообещали светлое будущее

Курс рубля в обозримом будущем останется стабильным, несмотря на падение цен на нефть, следует из аналитического отчета компании «Финам» (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

«Снижение цен на нефть удивительно слабо повлияло на рубль — обычно можно было бы ожидать, что такая громкая распродажа нефти, как последняя, ослабит рубль по отношению к доллару США, однако, наоборот, рубль выглядит весьма стабильным», — пишут аналитики.

По их мнению, поддержанию стабильности рубля способствуют сразу несколько факторов. Среди них переоцененность американских активов (от которых начинают избавляться инвесторы), надежда рынка на перемирие между США и Китаем в торговой войне, устойчивый курс юаня, который вернет веру в валюты развивающихся стран.

Однако авторы видят и риски падения курса рубля до конца года. Главные из них связаны с эскалацией конфликта между Пекином и Вашингтоном, а также с дальнейшим падением цен на нефть.

Аналитики предсказывают укрепление рубля до отметки в 64 рубля за доллар или чуть больше в течение ближайших недель.