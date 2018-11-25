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Курс биткоина опустился ниже психологического уровня 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По состоянию на половину пятого утра воскресенья курс биткоина составил 3858 доллара
Курс первой криптовалюты, биткоина, опустившись в минувшую пятницу ниже психологической отметки в пять тысяч долларов и к утру воскресенья достиг уровня сентября 2017 гола — 3858 долларов.
По мнению эксперта по криптовалютам Александра Китченко, слова которого приводят «Известия», резкое падение курса криптовалюты связано с разделением одного из главных конкурентов — биткоина Cash и желанием участников рынка получить «богатство из воздуха».
Битокин был создан более 10 лет назад и стал первой криптовалютой. В 2013 году его курс впервые взлетел с 2-5 долларов за биткоин до 800-1100 долларов, достигнув затем нескольких десятков тысяч долларов за биткоин.
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газета "Известия" , Рынки
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