Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.52
$
66.70
75.55
75.75
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
59.75
–0.55 Золото
1223.11
+0.02 РТС
1113.52
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1368
+0.0135
12.11
1.1234
23.11
13.11
01.11

Биржи АТР преимущественно растут в преддверии саммита G20 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% — до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1336,59 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,12%, до 2080,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.
Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.
"Встреча лидеров США и Китая — это крупнейшее событие конца текущего года", — полагает старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.
В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня снижается к доллару и евро Рынок акций РФ падает более чем на 2%, индекс Мосбиржи уже ниже 2300 пунктов Золото дорожает в ожидании саммита G20
Комментарии
Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Reuters , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря21
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов1
Россиянам станет сложнее получить кредит4
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение