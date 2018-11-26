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Цены на нефть растут 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,97%, составив $50,91 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,53% — до $59,70 за баррель.
RT на русском: последние новости
Доллар и евро растут на открытии торгов Цена биткоина опустилась ниже $4 тысяч Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Рынки
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