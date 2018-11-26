Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,97%, составив $50,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 1,53% — до $59,70 за баррель.