«Утонет» ли рубль в Керченском проливе

Столкновение в Керченском проливе столкнуло вниз российские рынки. К 20.00 по московскому времени доллар подорожал на 1,57% — до 67,13 рублей, евро — на 1,44%, до 76,11 рублей. И это — несмотря на отскок нефтяных котировок: баррель Brent прибавил в цене 2,58%, снова перебравшись за отметку в 60 долларов. Индекс РТС в моменте провалился ниже отметки в 1100 пунктов, а индекс ММВБ падал более чем на 2%. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 1,47% — до 2308,5 пункта, РТС — на 2,64%, до 1084,17 пункта.

Очевидно, что любое усиление напряженности отражается на рынках, вопрос — в каком объеме. Пока реакция выглядит чисто спекулятивной и особых опасений у экспертов не вызывает.

Скромный негатив

Безусловно, воскресный инцидент негативно повлиял на отношение инвесторов к российскому фондовому рынку, поскольку это еще больше осложнит отношения с Западом, вне зависимости от того, кто в данном случае прав, кто виноват, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев

«Инвесторы, в принципе, ощущают некоторую усталость от негатива по отношению к России, и даже недооцененность акций российских компаний не может перевесить негатив от санкций. Чем раньше эта ситуация разрешится, тем будет лучше для рынков, а так любое обострение отношений по Украине оказывает давление на рубль и будет вести к распродаже российских активов», — предупреждает он.

Но в целом отрицательный эффект этого конфликта на российском рынке исчезающее небольшой, считает аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Существенно пострадать, по его мнению, могут только отдельные компании с госучастием, чей бизнес связан с Украиной. В частности, Газпром может столкнуться с проблемами транспортировки газа через территорию республики. Сбербанк ВТБ рискуют тем, что у них попытаются отобрать активы на Украине, от которых они еще не успели избавиться.

Именно бумаги этих компаний потянули за собой весь рынок. Обыкновенные акции Сбербанка в моменте теряли 2%, Газпром падал на 3%.

«Но эти проблемы носят локальный характер для отдельных компаний. Для рынка в целом инцидент в Керченском проливе — это небольшой негатив, который особо на него не влияет», — считает эксперт.

Что касается курса валют, на него влияет ожидание санкций. И вероятность рассмотрения и введения новых ограничительных мер, предложенных американскими сенаторами в августе, по мнению аналитика, при прочих равных слегка повысилась. Но более или менее точной оценки сейчас дать невозможно, подчеркивает он, нужно смотреть на дальнейшее развитие событий.

«Пока это больше новостной шум, на мой взгляд», — добавляет Нигматуллин.

Ожидание санкций традиционно влияет и на котировки государственных ценных бумаг. В последние пару недель Минфину удавалось вполне неплохо пристроить выпуски ОФЗ. Но в предстоящую среду, с учетом обстоятельств, ведомству придется предоставить инвесторам большую доходность, чем раньше, иначе спрос будет не слишком велик, полагает эксперт. И тут все зависит от желаний самого министерства. Деньги ему сейчас, в принципе, не особо нужны — бюджет и так исполняется с профицитом.

«Если Минфин захочет прозондировать глубину рынка и предоставит хорошую доходность, наверное, все купят. Если не захочет, наверное, купят не все. Здесь мяч на стороне Минфина», — рассуждает аналитик. Не «Боинг» и не война

Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский , в свою очередь, уверен, что Минфин хорошо разместится и без какой-то сильной премии к рынку, и вообще не видит поводов ожидать, что «корабельный» инцидент заметно повлияет на российскую экономику. Разве что, он будет развиваться в плане военной составляющей, но этого пока не заметно.

По мнению эксперта, текущее снижение рубля — это не то движение, которое сигнализирует, что дела плохо, и российскому Минфину или ЦБ пора принимать какие-то меры. Наоборот, на такое поведение национальной валюты они смотрят с удовольствием, поскольку ее ослабление позволяет свести бюджет с еще большим профицитом.

К тому же, в последнее время наметилось оживление carry trade на фоне возврата к ужесточению монетарной политики (регулятор уже слегка повысил ставки и не исключает продолжения этого тренда), а интерес спекулянтов работает на укрепление рубля.

Что же касается новых санкций, их вряд ли стоит ожидать раньше 2019 года, поскольку нынешний состав Конгресса США уже уходящий, а новый будет окончательно сформирован только в январе, соответственно, сейчас работа сената идет не так быстро, в том числе по русской теме. Кроме того, уже не за горами католическое рождество, конгрессмены вот-вот разъедутся на каникулы.

«Санкции могут быть приняты и Белым домом просто в рамках решения президента США Дональда Трампа, но, скорее всего, он будет ждать, чем все закончится в Керченском проливе. А там, похоже, уже вообще все закончилось. Никакой мобилизации не будет. Нет возможности у Украины как-то эскалировать этот конфликт. Новые корабли послать? Они просто быстро закончатся», — иронизирует аналитик.

По его словам, на ситуацию с Украиной инвесторы вообще взирают очень спокойно. Вывести их из равновесия может что-то совсем серьезное, типа крушения Боинга. Тогда действительно резко начинает превалировать санкционный риск.