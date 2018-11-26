Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании саммита G20

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1330,93 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI — на 1,24%, до 2083,02 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.

На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс , назвал предстоящую встречу "возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту".

Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке. "Проведение ЭКСПО-2025 — это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения", — сказал агентству старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).