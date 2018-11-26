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Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.44 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,78%, до 5,97 доллара, "Лукойла" — на 1,86%, до 68,7 доллара, "Новатэка" — на 1,13%, до 171,25 долларов. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,83% — до 4,49 доллара, "Газпром нефти" — на 2,73%, до 25,82 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,99% — до 1,24 доллара, Сбербанка — снижалась на 2,24%, до 11,8 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 1,85% — до 17,62 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 1,11% — до 17,86 доллара, "Северстали" — росли на 0,23%, до 14,96 доллара, НЛМК — опускались в цене на 1,33%, до 24,45 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 1,49% — до 12,91 доллара, "Ленты" — на 1,48%, до 3,49 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,34% — до 2,32 доллара.
Прайм: последние новости
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Комментарии
АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Рынки
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