Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.60
75.75
Прогноз
26.11 – 03.12
$
66.55
76.95
Индексы и котировки Brent
60.02
–0.27 Золото
1225.50
–0.06 РТС
1096.06
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1374
+0.0141
12.11
1.1234
23.11
13.11
01.11

Биржи Европы растут более чем на 1% на внутреннем оптимизме 

Прайм 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские биржи уверенно растут в понедельник на фоне новостей по перспективам Brexit и проекту итальянского бюджета на 2019 год, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,12% — до 7029,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,33%, до 5012,51 пункта, немецкий DAX — на 1,19%, до 11327,35 пункта. Итальянский индекс FTSE mib поднимался на 2,96%, до 19269,58 пункта.
Участники торгов с оптимизмом восприняли новости о том, что саммит лидеров 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил на внеочередном заседании в воскресенье проект договора об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, а также политическую декларацию о будущих отношениях со страной. Переговоры о "разводе" длились не один месяц, лишь в ноябре были согласованы проекты двух документов, которые должны лечь в основу отделения Британии от ЕС и, в случае их окончательной ратификации, предотвратить "жесткий" Brexit без соглашения.
Дополнительным позитивным фактором для европейских рынков служат сообщения агентства Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Италии о том, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.
В то же время инвесторы обратили внимание на внутреннюю макроэкономическую статистику из Германии. Так, исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в ноябре снизился до 102 пунктов с пересмотренного показателя октября в 102,9 пункта. Аналитики ожидали уменьшения индекса только до 102,3 пункта.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня снижается к доллару и евро Бумаги компаний РФ в основном дешевеют в Лондоне Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании саммита G20
Комментарии
ЕС , Reuters , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали определиться с покупками до декабря24
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше10
Рубль отреагировал на конфликт в Азове1
В Москве «рухнул» крупный оператор связи
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
01:24
Худший кошмар: Россию ждет провальный год
Экономика Статьи
01:05
«Черная пятница»: как нам врут и не краснеют
Личный счет Статьи
01:53
США обрушили цены на нефть
Рынки Статьи
00:53
«Турецкий поток» обойдет Украину
Экономика Статьи
01:53
Цена нефти достигла критической отметки
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение