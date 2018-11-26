Курс евро впервые с середины ноября превысил 76 рублей

Биржевой курс евро впервые с середины ноября превысил 76 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи

По состоянию на 14:33 мск курс евро рос на 1,26% — до 76,01 руб.

Курс доллара рос на 1,03% и составил 66,87 руб.