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Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Центробанк поднял курс доллара на 84 копейки, до 66,50 рубля. Курс евро регулятор увеличил на 63 копейки. В итоге "европеец" подорожал до 75,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,5834 рубля.
На торгах Московской биржи основные иностранные валюты тоже дорожают. Доллар поднялся почти до 67 рублей (+78 копеек). Евро прибавил более рубля и стал стоить 76,13 рубля. В последний раз европейская валюта преодолевала уровень в 76 рублей 14 ноября.
Керченский пролив утопил рубль
Нефть, тем временем, выросла в цене. Смесь марки Brent подорожала на 1,68%, до 60,03 доллара за баррель, нефть марки WTI — до 51,02 доллара за баррель.
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Московская биржа , Центральный банк России , Рынки
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