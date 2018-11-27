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Биржи АТР преимущественно растут вслед за рынками США 

Прайм 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику во вторник, поддерживая оптимизм на американских площадках в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,42% — до 2586,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1339,29 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,09%, до 26352,56 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2095,87 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,87%, до 5721,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 21916,39 пункта.
Инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
При этом ограничивают рост азиатских индексов новые заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая. В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал "маловероятным" то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму 267 миллиардов долларов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели.
Старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что пессимистический взгляд Трампа на перспективы торгового соглашения с Китаем может подорвать оптимизм на фондовых рынках в начале недели.
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Комментарии
Дональд Трамп , Reuters , Wall Street Journal , Рынки
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