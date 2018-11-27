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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 24 копейки — до 66,86 рубля.
Курс евро снизился на 25 копеек и составил 75,74 рубля.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Цены на нефть растут Цена биткоина опустилась ниже $4 тысяч
Московская биржа , Рынки , Евро , Доллар
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