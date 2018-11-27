Биржи Европы преимущественно слабо растут вслед за рынками США и Азии

Основные европейские биржи демонстрируют преимущественно положительную динамику вслед за рынками США и Азии, при этом оптимизм ограничивает сохраняющаяся обеспокоенность вокруг перспектив Brexit и неопределенность в бюджетном вопросе Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,05%, до 7033,2 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,17%, до 5003,35 пункта, немецкий DAX повышался на 0,19%, до 11375,35 пункта.

Европейские инвесторы с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США. Вслед за США рост наблюдался и на рынках Азии.

Давление на настроения инвесторов во вторник продолжает оказывать ряд политических вопросов. Так, инвесторы сомневаются, что проект договоренности о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), согласованный с союзом в воскресенье, будет одобрен в британском парламенте . Перед подписанием проект соглашения должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат его. Значительные разногласия относительно текста документа есть и внутри Консервативной партии

Кроме того, рынки продолжают ждать официальных заявлений властей Италии по поводу бюджетного законопроекта на 2019 год. В понедельник СМИ сообщили, что власти страны могут понизить целевой показатель дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.