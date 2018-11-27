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Рубль вернул себе звание самой рискованной валюты 

Рамблер 2 часа назад
Российский рубль вернул себе звание самой рискованной валюты мира по версии Bloomberg.
В своих расчетах агентство основывается на данных о действиях трейдеров, готовых купить и продать валюту на рынке, поясняет РБК.
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Так, на доверие трейдеров повлияли не только снижение нефтяных цен и риск ужесточения санкций, но и недавний инцидент в Керченском проливе, на фоне которого рубль стал снижаться к доллару и евро.
Последние полгода самой рискованной валютой в мире была турецкая лира. Однако потепление в отношениях с США и повышение ключевой ставки позволили лире укрепить свои позиции.
Bloomberg , Рынки , Видео
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