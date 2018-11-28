Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,05%, составив $52,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,96% — до $60,79 за баррель.