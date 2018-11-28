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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,05%, составив $52,10 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,96% — до $60,79 за баррель.
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