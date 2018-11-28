Биржи АТР в основном растут перед саммитом G20

Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду в ожидании встречи лидеров США и Китая на предстоящем саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,86% — до 2596,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,95%, до 1349,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,93% — до 26572,36 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,05%, до 2100,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,07% — до 5724,6 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 1,14%, до 22204,79 пункта.

Участники торгов ждут саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином . Предполагается, что они обсудят существующие торговые противоречия между странами и могут выработать определенные решения.