Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
66.99
75.60
75.80
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
60.96
+0.02 Золото
1214.26
+0.13 РТС
1106.97
+0.76
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1281
–0.0004
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Трамп объяснил падение цен на нефть 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп уверен, что цена на нефть стала падать после того, как он позвонил руководству Саудовской Аравии.
В интервью изданию Washington Post Трамп лично взял ответственность за снижение цены на нефть, которое, по его словам, стало результатом серьезного разговора с саудовскими властями, передает РИА «Новости».
«Цена была 82 доллара, возможно, два с половиной месяца назад было 82 доллара за баррель и (цена) двигалась к 100 долларам, и это было похоже на масштабное увеличение налогов, и я этого не хотел. И я позвонил им, и они позволили нефти начать течь — и цена стала 52 доллара», — заявил Трамп.
Президент США рассказал, что звонил руководству Саудовской Аравии «около трех месяцев назад, до того, что случилось с (Джамалем) Хашукджи».
Ранее руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что начавшееся снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев.
Между тем президент США Дональд Трамп обрадовался снизившимся ценам на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нефть подорожала на ожиданиях результатов заседания ОПЕК+ Золото приходит на смену американскому доллару Рубль подешевел к доллару и евро
Комментарии
Алексей Кудрин , Дональд Трамп , Счетная палата , РИА Новости , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа бросила Украину255
Украина ввела новые ограничения для россиян71
Россия нашла еще один путь отказа от доллара185
Путин ввел новый налог1232
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
03:56
Власти добрались до «кубышек» компаний
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение