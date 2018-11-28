Трамп объяснил падение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп уверен, что цена на нефть стала падать после того, как он позвонил руководству Саудовской Аравии.

В интервью изданию Washington Post Трамп лично взял ответственность за снижение цены на нефть, которое, по его словам, стало результатом серьезного разговора с саудовскими властями, передает РИА «Новости»

«Цена была 82 доллара, возможно, два с половиной месяца назад было 82 доллара за баррель и (цена) двигалась к 100 долларам, и это было похоже на масштабное увеличение налогов, и я этого не хотел. И я позвонил им, и они позволили нефти начать течь — и цена стала 52 доллара», — заявил Трамп.

Президент США рассказал, что звонил руководству Саудовской Аравии «около трех месяцев назад, до того, что случилось с (Джамалем) Хашукджи».

Между тем президент США Дональд Трамп обрадовался снизившимся ценам на нефть и поблагодарил за это Саудовскую Аравию.