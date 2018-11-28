Акции АФК и «Детского мира» выросли на фоне договоренности о продаже доли в ретейлере

Акции АФК "Система" "Детского мира" в ходе торгов Московской биржи выросли на 4%-3,4% на фоне сообщения о достижении принципиальной договоренности по продаже доли в ретейлере. Как свидетельствуют данные торгов, стоимость акций АФК и "Детского мира" составила 8,08 рубля и 92,92 рубля соответственно. По состоянию на 13:00 мск стоимость АФК "Система" составила 8,06 руб. за бумагу (+3,8%), "Детского мира" — 92,02 руб. (+2,4%) Ранее основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах форума" Россия зовет!" сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о продаже доли "Детского мира". Он добавил, что сделка может состояться в 2018 году или в начале 2019 года. Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,1%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%). Группа компаний "Детский мир" — крупный российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет сеть магазинов "Детский мир", сеть ELC и ABC , интернет-магазины "Детский мир" и ELC.