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Акции АФК и «Детского мира» выросли на фоне договоренности о продаже доли в ретейлере 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции АФК "Система" и "Детского мира" в ходе торгов Московской биржи выросли на 4%-3,4% на фоне сообщения о достижении принципиальной договоренности по продаже доли в ретейлере.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость акций АФК и "Детского мира" составила 8,08 рубля и 92,92 рубля соответственно. По состоянию на 13:00 мск стоимость АФК "Система" составила 8,06 руб. за бумагу (+3,8%), "Детского мира" — 92,02 руб. (+2,4%)
Ранее основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков в кулуарах форума" Россия зовет!" сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о продаже доли "Детского мира". Он добавил, что сделка может состояться в 2018 году или в начале 2019 года.
Основными владельцами "Детского мира" являются АФК "Система" (52,1%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (14,03%).
Группа компаний "Детский мир" — крупный российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет сеть магазинов "Детский мир", сеть ELC и ABC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC.
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Комментарии
Владимир Евтушенков , АФК Система , Детский мир , Московская биржа , телеканал АВС , Рынки , Компании
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