Орешкин сравнил биткоин с мыльным пузырем

"Если можно быстро вспомнить, что говорил, например, я тот же год назад, когда стоимость биткоина взлетала, там, чуть ли не до 20 тысяч долларов за биткоин — а сейчас это уже меньше 4 тысяч долларов — мы говорили очень простые вещи: сам биткоин — это мыльный пузырь, он сдулся, это и произошло", — сказал он в интервью "РБК ТВ" на полях инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!"

"Но что очень важно, эта тема — она привлекает внимание к инвестициям в новые технологии, в технологию блокчейн, она приводит технологию к инвестициям в вычислительные мощности. Это и произошло, мы видим большое количество фондов, большое количество проектов", — добавил Орешкин.

По его словам, многие неквалифицированные инвесторы пострадали из-за вложений в криптовалюту.

"Мы постоянно предупреждали, что не надо играть с этим огнем, стоимость биткоина может упасть, упасть катастрофически, что и произошло. К сожалению, много людей пострадали, но, опять же, с точки зрения новых технологий, нового бизнеса это дало позитивный импульс. Поэтому в том числе уже на межгосударственном уровне обсуждается вопрос большего внимания к индустрии", — заключил министр.