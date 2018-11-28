Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.25
75.91
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
65.57
74.78
Индексы и котировки Brent
60.06
+0.03 Золото
1213.40
+0.04 РТС
1101.96
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1282
–0.0003
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Орешкин сравнил биткоин с мыльным пузырем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин сдулась как мыльный пузырь, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Если можно быстро вспомнить, что говорил, например, я тот же год назад, когда стоимость биткоина взлетала, там, чуть ли не до 20 тысяч долларов за биткоин — а сейчас это уже меньше 4 тысяч долларов — мы говорили очень простые вещи: сам биткоин — это мыльный пузырь, он сдулся, это и произошло", — сказал он в интервью "РБК ТВ" на полях инвестфорума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!"
"Но что очень важно, эта тема — она привлекает внимание к инвестициям в новые технологии, в технологию блокчейн, она приводит технологию к инвестициям в вычислительные мощности. Это и произошло, мы видим большое количество фондов, большое количество проектов", — добавил Орешкин.
По его словам, многие неквалифицированные инвесторы пострадали из-за вложений в криптовалюту.
"Мы постоянно предупреждали, что не надо играть с этим огнем, стоимость биткоина может упасть, упасть катастрофически, что и произошло. К сожалению, много людей пострадали, но, опять же, с точки зрения новых технологий, нового бизнеса это дало позитивный импульс. Поэтому в том числе уже на межгосударственном уровне обсуждается вопрос большего внимания к индустрии", — заключил министр.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Но Банк России неоднократно заявлял, что не считает допустимым обмен криптовалют на рубли, валюту или иное имущество, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду
Комментарии
Максим Орешкин , Госдума , Минэкономразвития , Центральный банк России , РБК , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про доллар15
Европа бросила Украину297
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Украина ввела новые ограничения для россиян137
В Москве «рухнул» крупный оператор связи3
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение