Новогодний шопинг: куда Банк России денет рубли

Банк России может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина уже в январе 2019 года. Пока окончательного решения регулятор не принял, отложив его на декабрь. Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru» , полагают, что ЦБ и Минфин могут захотеть закупить валюту в ожидании дальнейшего ослабления курса рубля.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

«При сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках мы считаем возможным возобновление регулярных покупок в следующем году, после новогодних праздников, 15 января», — сказала в рамках инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Председатель ЦБ РФ добавила, что окончательное решение будет объявлено 14 декабря, когда состоится заседания совета директоров.

Напомним, что Банк России покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила, которое подразумевает, что доходы бюджета свыше $40 за баррель идут в резервы.

На «лишние» рубли покупается валюта, которую ЦБ размещает за пределами страны. В этом году с 15 января по 7 ноября на покупку валюты уже было направлено 3,1 трлн рублей. С 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года будет потрачено еще 525,8 млрд руб. По итогам года объем накоплений может достичь 4 трлн рублей. Это равно примерно четверти текущих расходов федерального бюджета.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила приводила к ослаблению рубля, признавали Минфин и аналитики. После того, как в августе из-за санкционного давления рубль начал падать, ЦБ остановил операции на рынке, чтобы снизить волатильность российской валюты.

Решение было принято после того, рубль упал до минимальных значений с весны 2016 года. В 20-х числах августа доллар подошел к отметке в 70 руб., евро подорожало почти до 80 рублей.

«Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», — говорится в официальном комментарии регулятора, опубликованном на сайте.

Там же добавляется, что «решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет».

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский полагает, что возобновление покупок были бы нелогичным, учитывая, что сам регулятор в сентябре заморозил их, ссылаясь на повышенную волатильность в рубле из-за геополитики.

«С тех пор ситуация, как мы видим, стала скорее хуже, поэтому оснований для изменения тональности, на мой взгляд, нет. Если бы это произошло, то рынок оказался бы в состоянии растерянности: если раньше существовал хотя бы какой-то аргумент в виде вышеупомянутого бюджетного правила, то при таком развитии событий это означало бы, что рубль могут топить не только нефть и санкции, но и, собственно, произвольные, по своему усмотрению, действия финрегулятора», — сказал эксперт.

В этом случае, добавил Рожанковский, процесс будет усилен населением, которое окончательно разуверившись в, хотя бы, минимальной стабильности рубля, примется вовсю скупать валюту. Такие эпизоды в истории современной России происходили неоднократно, так что спрогнозировать развитие событий и последствия было бы совсем несложно.

такое заявление продиктовано, скорее всего, тем, что и ЦБ, и Минфин хорошо понимают, что курс рубля к доллару будет падать, а значит, нужно успеть купить валюту в резервы. Таким образом и резервирование обойдется дешевле, и можно будет получить бумажную прибыль на разнице курсов.

«Это точно такая же логика, которой руководствуются частные инвесторы, когда накапливают валюту в своих инвестиционных портфелях или просто в сбережениях. На фоне падения цены нефти рубль легко может преодолеть отметку 70 к доллару, а сейчас еще есть возможность купить валюту по 67,4 рублей. Снижение курса рубля будет происходить также и по внутренним причинам: за счет роста инфляции, за счет увеличения вероятности превращения профицитного бюджета в дефицитный», — сказал Антонов.

Новые потенциальные санкции тоже оказывают сдерживающее влияние на экономику, а значит, ослабляют рубль. Напомним, что в конгрессе США лежит несколько законопроектов, предусматривающих введение ограничений на покупку новых выпусков российского госдолга и операции в долларах банков с госучастием РФ.

Тот факт, что регулятор какое-то время не закупал валюту, дало рублю лишь короткую передышку: в сентябре доллар с 70 рублей откатился на уровень 65 рублей, но это укрепление продлилось всего лишь месяц, объясняет аналитик «Алор Брокер».

Кроме того, рубль в этом году слабеет в том числе за счет общего неверия инвесторов в развивающиеся рынки и их валюты, а также за счет того, что доля экономики России в мировой составляет всего 1,8%, из-за того, что РФ экспортирует в основном сырье, которое легко можно заменить сырьем из других стран, добавляет Антонов.

«Средний гражданин должен быть всегда готов к большой или малой девальвации, и держать сбережения в виде мультивалютной корзины, где колебания курсов валюту нивелируют друг друга и позволяют сохранить накопленную ценность», — резюмирует аналитик.

В среду на форуме ВТБ Набиуллина отметила, что если решение об отложенных покупках будет принято, то ЦБ будет осуществлять их очень плавно, как минимум до 2021 года, сказала глава Банка России.

При этом недавнее снижение цен на нефть не будет рассматриваться как самостоятельный фактор при принятии решения о возобновлении покупок.