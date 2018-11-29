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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,95%, составив $50,77 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,71% — до $59,18 за баррель.
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