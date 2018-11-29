Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.15
75.90
76.34
Прогноз
03.12 – 10.12
$
66.15
75.75
Индексы и котировки Brent
59.22
+0.68 Золото
1224.97
–0.01 РТС
1113.46
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.11
1.1385
+0.0063
14.11
1.1323
27.11
16.11
05.11

Биржи АТР в основном растут на оптимизме из США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% — до 2608,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 1357,74 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% — до 26646,37 пункта, южнокорейский KOSPI — повышался на 0,61%, до 2121,71 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,37% — до 5746,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,76%, до 22346,41 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Глава американского регулятора выразил мнение о том, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. Это привело инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения денежной политики.
"Фондовые рынки получили поддержку, поскольку Пауэлл намекнул на то, что количество повышений ставки может быть меньше, чем планировалось, при том, что экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо", — сказал агентству Рейтер главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).
Прайм: последние новости
Встреча Путина и Трампа ослабит доллар до 66,2-66,3 рубля "Русснефть" намерена нарастить добычу нефти в 2019 г до 7,4 млн тонн нефти ЦБ: Инфляционные ожидания населения РФ на 12 месяцев выросли на 0,5 п.п. до 9,8% в ноябре
Комментарии
ФРС , Reuters , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин разрешил россиянам не доказывать долги по ЖКХ34
«Вы совсем, что ли?» Первый канал возмутил советами667
Как рубль отреагирует на встречу Путина и Трампа1
Эксперты ожидают перемен в динамике доллара и евро
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение