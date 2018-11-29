Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 9 копеек — до 66,86 рубля.

Курс евро снизился на 6 копеек и составил 76,10 рубля.