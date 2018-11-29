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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 9 копеек — до 66,86 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 76,10 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Евро , Доллар
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