Биржи КНР закрылись падением на 1-2% на неопределенности торговых отношений с США

Биржи Китая снизились по итогам четверга на 1-2% на фоне неопределенности в перспективах торговых отношений США и КНР, при этом остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в плюсе, поддержав оптимизм на рынках США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,32%, до 2567,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,21%, до 1325,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,87%, до 26451,03 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,28%, до 2114,1 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 0,39%, до 22262,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 0,58%, до 5758,4 пункта.

Давление на настроения инвесторов в Китае оказала неопределенность относительно возможных результатов встречи лидеров США и КНР на саммите G20, который начнется в пятницу в Аргентине. По мнению аналитиков China Fortune Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер , сохраняющаяся неопределенность в развитии торговых отношений Вашингтона и Пекина означает, что в ближайшее время динамика рынков Китая будет зависеть от отношения инвесторов к рисковым активам.

В то же время участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В нем инвесторы увидели признак возможной паузы в процессе ужесточения денежной политики в США.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов в Японии оказала внутренняя статистика. Согласно официальным данным, объем розничных продаж в стране в октябре вырос в годовом выражении на 3,5%, хотя аналитики ждали повышения показателя на 2,7%. Месяцем ранее рост показателя составлял 2,2%.