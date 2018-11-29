Цены на нефть обновили минимумы с октября 2017 года

Мировые цены на нефть в четверг днем обновили минимумы с октября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,64%, до 58,16 доллара за баррель. Минутами ранее этот фьючерс подешевел до 57,78 доллара — впервые с 25 октября 2017 года опустившись ниже 58 долларов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,47%, до 49,58 доллара за баррель — впервые с 10 октября 2017 года оказавшись ниже 50 долларов за баррель.