Акции Deutsche Bank упали на сообщениях об обысках в банке

Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщает CNBC.

Акции крупнейшего банка Германии снизились на фоне этих сообщений.

Расследование ведется в отношении двух сотрудников Deutsche Bank, которых подозревают в оказании помощи клиентам в создании оффшорных предприятий для отмывания денег, полученных незаконным путем.

В общей сложности 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов провели обыски в шести офисах Deutsche Bank в четверг, говорится в заявлении прокуратуры Франкфурта.

Из офисов банка была изъята часть документов, расследование продолжается.

"Полиция в настоящее время проводит следственные действия в различных отделениях нашего банка в Германии, — говорится в сообщении Deutsche Bank. — Это касается дела, связанного "панамским досье".

"Мы будем в полной мере сотрудничать с властями", — заявили в банке.

Акции Deutsche Bank к 14:51 мск снизились на 3,83%.

Прокуратура Франкфурта заявила, что оценка данных из "панамского досье" вызвала подозрения в том, что банк, возможно, помогал клиентам создавать оффшорные компании в налоговых гаванях по всему миру.

По данным прокуратуры, только в 2016 году более 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн предположительно обслуживались "дочкой" Deutsche Bank на Британских Виргинских островах.

Скандал вокруг "панамского досье" связан с утечкой в СМИ миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в апреле 2016 года. Документы содержали информацию о случаях использования оффшорных компаний для уклонения от налогов.

Как сообщали "Вести. Экономика", на прошлой неделе котировки крупнейшего банка Германии упали в связи с заявлениями о возможной причастности Deutsche Bank к отмыванию денег через Danske Bank

По данным неназванных источников The Wall Street Journal, предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 год немецкий банк в общей сложности перевел средства на сумму $150 млрд, связанные с Danske Bank.