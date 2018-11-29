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Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,5% и по состоянию на 23 ноября составили 461,8 миллиарда долларов против 459,3 миллиарда долларов на 16 ноября, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на 23 ноября составили 461,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,5 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате положительной переоценки и монетизации золота", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.
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Комментарии1
Международный валютный фонд , Правительство РФ , Центральный банк России , Рынки , Экономика
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