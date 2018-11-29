Нефть рекордно упала

Цена на нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. Это самый низкий показатель с октября 2017 года.

Падение оказалось краткосрочным. На момент публикации фьючерс с поставкой в январе 2019 года стоил 59,6 доллара.

Рекордным оказалось также падение цены на североамериканский сорт WTI. В нижней точке баррель стоил 49,46 доллара — самый низкий результат с прошлого октября. На момент публикации цена восстановилась до 51,42 доллара.