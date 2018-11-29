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Нефть рекордно упала 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цена на нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE. Это самый низкий показатель с октября 2017 года.
Падение оказалось краткосрочным. На момент публикации фьючерс с поставкой в январе 2019 года стоил 59,6 доллара.
Рекордным оказалось также падение цены на североамериканский сорт WTI. В нижней точке баррель стоил 49,46 доллара — самый низкий результат с прошлого октября. На момент публикации цена восстановилась до 51,42 доллара.
Опрошенные РБК аналитики связали падение с опасениями участников рынка из-за возможного избытка предложения и замедления роста спроса, а также с ростом запасов топлива в США.
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