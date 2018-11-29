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Курс доллара упал ниже 66 рублей 

RT на русском 57 минут назад
Фото: ТАСС
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 19:17 мск курс доллара упал на 97 копеек — до 65,98 рубля.
Курс евро снизился на 99 копеек и составил 75,17 рубля.
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