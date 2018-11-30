Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,39%, составив $51,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,42% — до $59,76 за баррель.