Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
30.11
$
66.6342
–0.3094
€
75.8897
+0.3706
ММВБ
29.11 23:00
$
66.1950
+0.0475
€
75.4000
+0.0900
Forex
30.11 10:00
$
66.4217
–0.0247
€
75.3042
+0.0208
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.35
$
66.45
€
75.60
€
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.80
€
77.18
Индексы и котировки
Brent
59.70
+0.05
Золото
1224.52
+0.02
РТС
1141.30
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1389
+0.0056
15.11
1.1333
28.11
18.11
06.11
Цены на нефть растут
RT на русском
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,39%, составив $51,65 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,42% — до $59,76 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Трамп угрожает санкциями General Motors
Рубль растёт к доллару и евро
Курс доллара упал ниже 66 рублей
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль ждут события страшнее санкций
86
Россиянам разъяснили, как купить пенсионные баллы
97
Раскрыт источник «черного рынка» валюты в России
26
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией
676
Израиль пошел на неприятный для России шаг
586
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки
Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании
Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет
Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика
Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение