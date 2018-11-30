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Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании встречи лидеров США и Китая 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,23% — до 2573,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,09%, до 1324,28 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% — до 26633,88 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,23%, до 2109,3 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,25% — до 5686,3 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,42% — до 22356,93 пункта.
В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.
Аналитики National Australia Bank, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.
Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промпроизводство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.
Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом аналитики полагали, что показатель в ноябре не изменится.
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Reuters , Рынки
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