Биржи Китая открылись уверенным ростом котировок на фоне договоренности по пошлинам с США

Фондовые биржи Китая в понедельник открылись уверенным ростом основных индексов на фоне достигнутых договоренностей между США и Китаем не вводить новых дополнительных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.

Ранее по итогам встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в Буэнос-Айресе, стороны договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января. В частности, Трамп согласился не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%.

После открытия торгов в понедельник утром, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,28% — до 2647,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2, 9%, до 1378,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,51%, до 27173,35.