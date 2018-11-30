Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.77
$
66.45
75.92
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
58.77
–0.12 Золото
1220.67
–0.09 РТС
1128.38
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
30.11
1.1367
+0.0034
15.11
1.1333
28.11
18.11
06.11

Биржи Европы снижаются на неопределенности перед встречей лидеров США и Китая 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские биржи демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне неопределенности относительно возможных исходов встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в Аргентине, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,8%, до 6982,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,56%, до 4977,99 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 11231,58 пункта.
Мировые инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который начинается в пятницу в Аргентине. С одной стороны, от предстоящих переговоров не ждут долгосрочных решений, а с другой, рынки надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. В январе они должны увеличиться до 25%. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал "маловероятным", что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.
"Хотя заключение комплексного соглашения по-прежнему маловероятно, согласование принципов будущих переговоров и отсрочка в повышении пошлин до 25% на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов будет считаться хорошим результатом", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитиков Mizuho Bank.
Кроме того, давление на настроения инвесторов продолжает оказывать и внутренняя неопределенность, связанная с перспективами выхода Великобритании из ЕС. В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что правительство страны готовится к сценарию, при котором парламент не поддержит достигнутое с ЕС соглашение по Brexit. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
Прайм: последние новости
Биржи АТР торгуются разнонаправленно в ожидании встречи лидеров США и Китая Что-то в этой истории не так: валюта потекла в теневой сектор? Рынки зависли над пропастью
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» угрожают трубы раздора30
Инвесторы бегут с российского рынка180
Рубль ждут события страшнее санкций214
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
В окружении врагов: что ждет Россию на встрече G20
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение