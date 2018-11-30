Инвесторы бегут с развивающихся рынков

Инвесторы вывели из российских акций и облигаций 180 млн долларов за неделю, завершившуюся в среду, 28 ноября, свидетельствуют данные EPFR Global. На прошлой неделе инвесторы вывели из активов РФ вдвое меньше — 90 млн долларов.

«Оттоки из российских акций оказались самыми крупными за последние два месяца из-за недельного оттока из самого большого фонда развивающихся европейских рынков в объеме 150 миллионов долларов — самого высокого за последние пять лет», — отмечает стратег «БКС» Вячеслав Смольянинов.

Из российских фондов вкладчики за неделю вывели более 60 млн долларов. При этом, отмечают в «БКС», отток средств из фондов акций наблюдается уже три недели, а из фондов облигаций инвесторы выводят деньги уже второй месяц.