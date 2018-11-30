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Инвесторы бегут с развивающихся рынков 

Банки.ру 3 часа назад
Инвесторы вывели из российских акций и облигаций 180 млн долларов за неделю, завершившуюся в среду, 28 ноября, свидетельствуют данные EPFR Global. На прошлой неделе инвесторы вывели из активов РФ вдвое меньше — 90 млн долларов.
«Оттоки из российских акций оказались самыми крупными за последние два месяца из-за недельного оттока из самого большого фонда развивающихся европейских рынков в объеме 150 миллионов долларов — самого высокого за последние пять лет», — отмечает стратег «БКС» Вячеслав Смольянинов.
Из российских фондов вкладчики за неделю вывели более 60 млн долларов. При этом, отмечают в «БКС», отток средств из фондов акций наблюдается уже три недели, а из фондов облигаций инвесторы выводят деньги уже второй месяц.
Банки.ру: последние новости
Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,5 млрд долларов В России изменится система допуска специалистов на финансовый рынок ЦБ будет обсуждать возможность сохранения или повышения ключевой ставки в декабре
Вячеслав Смольянинов , Рынки , Видео
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